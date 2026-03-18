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#Roman francophone

Volare

Serena Giuliano

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Ambre a tout pour être heureuse : un métier qu'elle aime au milieu d'adolescents en pleine crise, Manuela, sa meilleure amie excentrique, des soeurs jumelles qu'elle chérit comme une mère, et un drôle d'animal de compagnie à l'aile brisée. Alors, elle ne comprend pas ce manque d'énergie qui la plaque au fond de son lit et cette lassitude pour tout ce qui faisait le sel de sa vie. " Dépression ", lui dit le médecin. Elle, dépressive ? Manuela prend les choses en main et l'expédie en Sicile, où sa cousine organise des retraites spirituelles. La spiritualité, ce n'est pas trop le truc d'Ambre ; mais le soleil, la mer, une vespa, Stromboli, les cannoli... Pourquoi pas, au fond. Cela pourrait lui redonner envie de vivre, tout simplement.

Par Serena Giuliano
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Serena Giuliano

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Littérature française

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Volare

Serena Giuliano

Paru le 18/03/2026

198 pages

Calmann-Lévy

18,90 €

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Scannez le code barre 9782702194423
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