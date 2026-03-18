Ambre a tout pour être heureuse : un métier qu'elle aime au milieu d'adolescents en pleine crise, Manuela, sa meilleure amie excentrique, des soeurs jumelles qu'elle chérit comme une mère, et un drôle d'animal de compagnie à l'aile brisée. Alors, elle ne comprend pas ce manque d'énergie qui la plaque au fond de son lit et cette lassitude pour tout ce qui faisait le sel de sa vie. " Dépression ", lui dit le médecin. Elle, dépressive ? Manuela prend les choses en main et l'expédie en Sicile, où sa cousine organise des retraites spirituelles. La spiritualité, ce n'est pas trop le truc d'Ambre ; mais le soleil, la mer, une vespa, Stromboli, les cannoli... Pourquoi pas, au fond. Cela pourrait lui redonner envie de vivre, tout simplement.