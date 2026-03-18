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Le guide de la Formule 1

Alain Pernot, Jean-Louis Moncet

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Que vous fassiez vos premiers pas dans le monde de la F1 ou que vous soyez un habitué des circuits, Le Guide 2026 de la Formule 1 vous sera indispensable pour profiter de cette nouvelle saison qui va révolutionner la F1 ! Découvrez toutes les subtilités du nouveau règlement technique qui va bouleverser châssis et moteurs ainsi que toutes les informations relatives aux onze équipes au départ, dont deux nouveaux constructeurs : Audi et Cadillac­! Retrouvez une présentation détaillée des 24 grands prix de l'année, de même que toutes les clés nécessaires pour comprendre ce sport passionnant. Avec Le Guide 2026 de la Formule 1, vibrez au rythme de la F1 !

Par Alain Pernot, Jean-Louis Moncet
Chez Marabout

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Auteur

Alain Pernot, Jean-Louis Moncet

Editeur

Marabout

Genre

Formule 1

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Le guide de la Formule 1

Alain Pernot, Jean-Louis Moncet

Paru le 25/03/2026

128 pages

Marabout

13,90 €

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