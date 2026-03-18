Le guide de la Formule 1

Que vous fassiez vos premiers pas dans le monde de la F1 ou que vous soyez un habitué des circuits, Le Guide 2026 de la Formule 1 vous sera indispensable pour profiter de cette nouvelle saison qui va révolutionner la F1 ! Découvrez toutes les subtilités du nouveau règlement technique qui va bouleverser châssis et moteurs ainsi que toutes les informations relatives aux onze équipes au départ, dont deux nouveaux constructeurs : Audi et Cadillac­! Retrouvez une présentation détaillée des 24 grands prix de l'année, de même que toutes les clés nécessaires pour comprendre ce sport passionnant. Avec Le Guide 2026 de la Formule 1, vibrez au rythme de la F1 !