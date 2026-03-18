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K pop Demon Hunters : tout l'univers

Collectif, Abysse publishing

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LES SECRETS D'UN FILM QUI BAT AU RYTHME DE LA K-POP. Plongez au coeur de K-Pop Demon Hunters, le film-phénomène qui a conquis le monde. Entre inspirations multiples, musiques métissées et folklore traditionnel, découvrez tous les ingrédients de la création d'un univers explosif où la K-pop rencontre les légendes coréennes. - LA GENESE DES HUNTR/X : plongez dans les coulisses d'un film devenu une nouvelle référence. - PORTRAITS DES PERSONNAGES : découvrez toutes les figures emblématiques et les artistes qui leur donnent vie. - REFERENCES CULTURELLES : explorez toutes les inspirations traditionnelles qui se retrouvent au coeur du film. - LA K-POP A L'HONNEUR : décryptage d'une bande originale aussi addictive qu'incontournable et des groupes qui l'ont inspirée. UN LIVRE POUR TOUT COMPRENDRE... ET VRAIMENT 'KIFFER'.

Par Collectif, Abysse publishing
Chez Abysse Publishing

|

Auteur

Collectif, Abysse publishing

Editeur

Abysse Publishing

Genre

Album de films

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K pop Demon Hunters : tout l'univers

Collectif, Abysse publishing

Paru le 25/03/2026

96 pages

Abysse Publishing

14,95 €

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Scannez le code barre 9782487640191
9782487640191
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