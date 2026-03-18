Futur proche. La moitié de l'humanité – toutes les femmes – a succombé à une pandémie inconnue. Dans une vallée isolée, les derniers hommes survivent tant bien que mal. Le soir, ils écoutent les histoires de Nate, leur conteur, sur la civilisation éteinte et veillent sur les tombes de leurs chères disparues. Mais bientôt surgissent de terre des créatures étranges, mi-humaines mi-fongiques : les Beautés. Ces nouvelles compagnes viennent combler le vide et offrent aux hommes la perspective d'une renaissance... mais à quel prix ? Fascination, désir, répulsion : les frontières entre l'humain et les mystérieuses entités se brouillent, et avec elles basculent celles du genre et du pouvoir. Dans ce court roman, Aliya Whiteley interroge la fin des structures établies et la naissance d'une société radicalement autre. Une parabole queer, poétique et ambiguë, où de la différence jaillit la violence, avant qu'un nouveau monde ne s'ouvre aux corps métamorphosés.