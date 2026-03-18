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Harry Kessler, le comte rouge

Jean Pierre Pastori

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LE LIVRE Cosmopolite par ses origines irlandaises et sa formation entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne, Harry Kessler est au coeur des bouleversements artistiques et politiques du tournant du XXe siècle. Directeur de musée, collectionneur, mécène, éditeur, écrivain et homme politique, il est au carrefour des milieux artistocratiques et intellectuels et accompagne l'émergence de la modernité en tissant d'étroits liens avec des figures majeures telles que Rodin, Munch ou Maillol. De l'impressionnisme à l'art nouveau, Kessler accompagne et soutient les avant-gardes et fait de la préservation d'un espace culturel libre un enjeu à la fois artistique et politique. Fervent pacifiste et européen avant l'heure, il milite pour un idéal de paix porté par une libre ciruclation de la culture et des idées. Riche de 80 illustrations superbement reproduites, cet ouvrage explore la richesse des réseaux et engagements d'Harry Kessler et invite à découvrir une figure emblématique de l'art en Europe, dont l'influence perdure malgré l'exil de ses dernières années.

Par Jean Pierre Pastori
Chez In Fine éditions d'art

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Auteur

Jean Pierre Pastori

Editeur

In Fine éditions d'art

Genre

Ecrits sur l'art

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Harry Kessler, le comte rouge

Jean Pierre Pastori

Paru le 01/04/2026

160 pages

In Fine éditions d'art

39,00 €

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Scannez le code barre 9782382032428
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