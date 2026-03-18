La véritable histoire de la musique que j'aime

"Le blues, ça veut dire que je t'aime Et que j'ai mal à en crever. . ". Le parolier corse a écrit ces mots pour Johnny Hallyday en 1973, au coeur d'une nuit de doutes et de confidences. La musique que j'aime deviendra l'une des chansons les plus emblématiques de la légende. Auteur de plus de cent titres pour l'Idole des jeunes, Michel Mallory est l'un des artisans essentiels de la grande histoire du rock français. De la Corse à Paris, des studios de Londres à ceux de Nashville, il a partagé un demi-siècle de musique, de voyages et de création. Pendant près de cinquante ans, il fut bien davantage qu'un auteur-compositeur : un compagnon de route, un ami intime, un complice, un témoin privilégié des heures de gloire comme des moments de fragilité. Pour la première fois, il dévoile les coulisses de l'écriture et l'enregistrement de La musique que j'aime. Les longues conversations nocturnes, les instants de grâce, les coups du sort... et ces petits miracles qui font naître une chanson devenue patrimoine. La musique que j'aime est le récit vibrant d'une amitié hors du commun et d'une époque où les chansons écrivaient nos vies.