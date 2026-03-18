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Okinawa

Susumu Higa

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" 75% des bases américaines installées au Japon se trouvent à Okinawa". . Redécouvrez le chef-d'oeuvre de Susumu Higa en édition intégrale, regroupant Soldats de sable (sélection Libération 2012, sélection officielle Angoulême 2012, Sélection Prix de l'ACBD 2012), dont les histoires se déroulent principalement pendant la guerre du Pacifique, et Mabui, qui s'attaque à la question des bases militaires installées à Okinawa. Dans ce recueil d'histoires courtes, Higa, à travers le regard qu'il pose sur la situation des habitants d'Okinawa, nous fait prendre conscience à quel point les séquelles de la guerre du Pacifique sont encore présentes. Evitant les stéréotypes, il nous fait comprendre qu'il ne s'agit pas là d'être pour ou contre ces bases américaines, la position de ceux qui vivent cette situation au quotidien étant bien plus complexe que les Japonais eux-mêmes ne veulent l'imaginer. Avec son trait simple et touchant, Higa nous invite à une réflexion essentielle qui vient trouver une résonance au-delà des frontières.

Par Susumu Higa
Chez Le Lézard Noir

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Auteur

Susumu Higa

Editeur

Le Lézard Noir

Genre

Seinen/Homme

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Okinawa

Susumu Higa

Paru le 20/05/2026

Le Lézard Noir

28,00 €

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Scannez le code barre 9782353484515
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