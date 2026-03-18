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Retour au pays

Robin Hobb

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"Ce que l'esprit conscient ne perçoit pas, le coeur le sait déjà. Dans un rêve, j'ai traversé comme le vent ce Désert des Pluies, en rasant le sol mou, passant au travers des ramures qui se balançaient. Insoucieuse de la fange et de l'eau corrosive, j'ai pu voir soudain la beauté aux multiples strates des alentours. Je me tenais en équilibre, oscillant, comme un oiseau, sur une fronde de fougères. Un esprit du Désert des Pluies m'a murmuré : Essaie de le dominer et il t'engloutira. Incorpore-toi à lui, et tu vivras".

Par Robin Hobb
Chez J'ai lu

|

Auteur

Robin Hobb

Editeur

J'ai lu

Genre

Fantasy

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Retour au pays

Robin Hobb trad. Véronique David-Marescot

Paru le 18/03/2026

128 pages

J'ai lu

7,20 €

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