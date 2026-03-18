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Les eaux acides

Robin Hobb

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Le grand jour se profile : Alise et Thymara vont enfin rencontrer les dragons, l'une pour assouvir sa soif de connaissance, l'autre pour les conduire jusqu'à la légendaire cité des Anciens. Elles ignorent que cette rencontre bouleversera leur vie. Alise, passagère à bord du Mataf, dont le capitaine, Leftrin, ne la laisse pas insensible, doit faire un choix qui pourrait compromettre sa réputation et son mariage. Thymara, parce qu'elle fréquente les autres jeunes gardiens, porteurs des stigmates du Désert des Pluies, remet en cause les règles qui régissent sa vie depuis sa naissance. Un trajet long et pénible les attend, mais c'est la seule manière de découvrir leur vraie nature...

Par Robin Hobb
Chez J'ai lu

|

Auteur

Robin Hobb

Editeur

J'ai lu

Genre

Fantasy

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Les eaux acides

Robin Hobb trad. Arnaud Mousnier-Lompré

Paru le 18/03/2026

352 pages

J'ai lu

8,90 €

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