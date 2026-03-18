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La fureur du fleuve

Robin Hobb

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Graffe prétend plus que jamais régenter le groupe et se heurte à la révolte de Thymara, qui n'accepte pas qu'on lui dicte sa conduite ; Sédric, après avoir volé le sang du dragon cuivré, tombe malade et subit avec effroi d'étranges modifications ; Leftrin découvre enfin l'agent de son maître chanteur et se trouve désormais face à un choix terrible ; Alise doit, elle aussi, décider entre son amour pour le capitaine et sa vie de femme mariée. Chacun suit les dragons vers Kelsingra, une cité qui n'existe peut-être pas. Mais alors que la situation paraît bloquée pour tous, un événement imprévu et catastrophique vient redistribuer toutes les cartes...

Par Robin Hobb
Chez J'ai lu

|

Auteur

Robin Hobb

Editeur

J'ai lu

Genre

Fantasy

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La fureur du fleuve

Robin Hobb trad. Arnaud Mousnier-Lompré

Paru le 18/03/2026

352 pages

J'ai lu

8,90 €

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