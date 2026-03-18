Code source ne porte pas sur l'âge d'or de Microsoft ni sur l'avenir de la technologie. Il s'agit du récit personnel de ce qui a fait de Bill Gates l'homme qu'il est aujourd'hui : son enfance, ses premières passions, ses premiers engagements. C'est l'histoire d'une grand-mère pétrie de principes, de parents ambitieux, de ses premières amitiés et de la mort subite de son meilleur ami ; de sa lutte pour s'intégrer, de sa découverte du monde du codage et des ordinateurs à l'aube d'une nouvelle ère ; de son adolescence, depuis ses escapades nocturnes dans un centre informatique jusqu'à la résidence universitaire où il a déclenché une révolution qui allait changer la face du monde. Cette histoire, son histoire, Bill Gates la raconte dans un livre éclairant et sincère, nous dévoilant une fascinante destinée américaine.
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