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Code source

Bill Gates

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Code source ne porte pas sur l'âge d'or de Microsoft ni sur l'avenir de la technologie. Il s'agit du récit personnel de ce qui a fait de Bill Gates l'homme qu'il est aujourd'hui : son enfance, ses premières passions, ses premiers engagements. C'est l'histoire d'une grand-mère pétrie de principes, de parents ambitieux, de ses premières amitiés et de la mort subite de son meilleur ami ; de sa lutte pour s'intégrer, de sa découverte du monde du codage et des ordinateurs à l'aube d'une nouvelle ère ; de son adolescence, depuis ses escapades nocturnes dans un centre informatique jusqu'à la résidence universitaire où il a déclenché une révolution qui allait changer la face du monde. Cette histoire, son histoire, Bill Gates la raconte dans un livre éclairant et sincère, nous dévoilant une fascinante destinée américaine.

Par Bill Gates
Chez J'ai lu

|

Auteur

Bill Gates

Editeur

J'ai lu

Genre

Histoire d'entreprises

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Code source

Bill Gates trad. Raymond Clarinard

Paru le 18/03/2026

480 pages

J'ai lu

9,90 €

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