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#Essais

Nouvelle Terre

Eckhart Tolle

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Eckhart Tolle, l'un des plus grands maîtres spirituels de notre temps, approfondit ici un enseignement essentiel en nous invitant à comprendre l'origine de la souffrance humaine pour s'en libérer. Il montre comment l'identification à l'ego - cette pulsion intérieure qui nourrit la peur, la comparaison et la séparation - déforme nos pensées, nos relations et notre rapport au monde, et explique comment s'en dégager pour accéder à la lumière de la conscience. Nouvelle Terre est un texte fondateur : à la fois un antidote à la souffrance personnelle, qui ouvre la voie à une vie plus libre et plus présente, et un guide de transformation collective. Un livre nécessaire pour celles et ceux qui croient qu'un autre monde est possible - et que tout commence en soi.

Par Eckhart Tolle
Chez J'ai lu

|

Auteur

Eckhart Tolle

Editeur

J'ai lu

Genre

Initiations

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Nouvelle Terre

Eckhart Tolle trad. Annie J. Ollivier

Paru le 18/03/2026

352 pages

J'ai lu

8,90 €

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