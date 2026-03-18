Eckhart Tolle, l'un des plus grands maîtres spirituels de notre temps, approfondit ici un enseignement essentiel en nous invitant à comprendre l'origine de la souffrance humaine pour s'en libérer. Il montre comment l'identification à l'ego - cette pulsion intérieure qui nourrit la peur, la comparaison et la séparation - déforme nos pensées, nos relations et notre rapport au monde, et explique comment s'en dégager pour accéder à la lumière de la conscience. Nouvelle Terre est un texte fondateur : à la fois un antidote à la souffrance personnelle, qui ouvre la voie à une vie plus libre et plus présente, et un guide de transformation collective. Un livre nécessaire pour celles et ceux qui croient qu'un autre monde est possible - et que tout commence en soi.