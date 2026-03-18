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Qui a voulu effacer Alice Recoque ?

Marion Carré

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Pourquoi des contributeurs de l'encyclopédie en ligne Wikipédia ont-ils tenté de supprimer la page d'Alice Recoque ? Cruelle ironie pour cette pionnière que d'être effacée de l'histoire au moyen d'outils qu'elle a elle-même contribué à créer dès les années 1950 ! Cette querelle 2. 0 incite Marion Carré, entrepreneuse et experte en intelligence artificielle, à se lancer sur les traces d'Alice Recoque, dont la brillante carrière incarne à elle seule l'histoire de l'informatique telle que nous l'utilisons aujourd'hui : ordinateurs portables, smartphones, internet, réseaux sociaux, mais aussi conquête de l'espace, télécommunications et intelligence artificielle. La postérité ne serait-elle qu'une affaire d'hommes ? Une enquête riche et vivante. Eugénie Bourlet, Lire magazine. Préface de Michelle Perrot.

Par Marion Carré
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Marion Carré

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Intelligence artificielle

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Qui a voulu effacer Alice Recoque ?

Marion Carré

Paru le 18/03/2026

216 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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