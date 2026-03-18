L'alphabet des Créateurs

Septembre 2454. L'âge d'or de l'humanité a volé en éclats. Un procès retentissant a prouvé que l'équilibre qui maintenait la paix entre les Ruches n'existait qu'au moyen d'une série de meurtres calculés avec précision. Dans ce monde où les frontières n'existent plus, où la technologie est si avancée que tout objet industriel peut devenir une arme de destruction massive, où voisins et membres d'une famille peuvent appartenir à des Ruches ennemies, la guerre est un art à réinventer. Deux camps se dessinent cependant : celui de Sniper et sa volonté de réformer les Ruches, et celui de J. E. D. D. Maçon, considéré par d'aucuns comme un dieu vivant, et son ambition de bâtir un système plus juste. Mais, dans les coulisses, d'autres conflits se trament, avec pour enjeu l'accès aux étoiles... Ce tome fait de Terra Ignota l'une des meilleures choses jamais écrites. Jo Walton. Prix John-Wood-Campbell du meilleur écrivain 2017. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Michelle Charrier.