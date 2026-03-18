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Autoportrait au Roitelet

Emily Dickinson

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Emily Dickinson (1830-1886) passe sa vie à Amherst, dans la propriété familiale. Tombe amoureuse d'un révérend, qui s'enfuit. Elle écrit des poèmes, ne sait pas ce qu'ils valent (ou fait semblant), prend pour maître un gandin célèbre, Thomas Wentworth Higginson dont la bêtise - un siècle a passé - irradie comme un soleil. Les années filant, elle sort de moins en moins, signe ses lettres " Votre Elève " , écrit encore quelques vers, s'intéresse à tout ce qui meurt. Quand elle commence à écrire aux soeurs Norcross, en 1859, Louise a seize ans, Frances treize. Vingt ans plus tard, elles n'ont pas grandi, sont pour Emily les mêmes petites filles imaginaires. La partie de la " Correspondance " ici traduite - " Lettres à T. W. Higginson et aux soeurs Norcross " - n'a pu l'être que grâce au remarquable appareil critique de l'édition américaine Harvard University Press. Les poèmes que l'on trouvera en seconde partie de volume parlent d'eux-mêmes. P. R. Introduction, traduction et notes par Patrick Reumaux.

Par Emily Dickinson
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Emily Dickinson

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Poésie

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Autoportrait au Roitelet

Emily Dickinson trad. Patrick Reumaux

Paru le 18/03/2026

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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