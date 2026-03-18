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Le parfum des années

Evelyne Bloch-Dano

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Evelyne Bloch-Dano aime bien dormir. Si elle accepte la proposition de devenir, pour quelques heures, une somnambule sur un lit de camp, c'est que la biographe de tant de destins féminins, de George Sand aux jeunes filles en fleur chez Marcel Proust, va passer sa nuit à la Villa du Temps retrouvé, à Cabourg ; un lieu dédié à la Belle époque. Entourée de portraits de femmes, qui tinrent salon ou bien ouvrirent la voie au féminisme et à la liberté des moeurs, de Rosa Bonheur à Winnaretta Singer, de la comtesse Greffulhe à Sarah Bernhardt, l'autrice convoque leurs fantômes, les mêlant à ses propres souvenirs. Remémoration de moments fugaces, d'un éternel présent évanoui. Le parfum des années est un fil tendu entre l'éphémère et l'éternel. Entre le bonheur qui fuit et le désir de le fixer pour toujours.

Par Evelyne Bloch-Dano
Chez Stock

|

Auteur

Evelyne Bloch-Dano

Editeur

Stock

Genre

Ecrits sur l'art

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Le parfum des années

Evelyne Bloch-Dano

Paru le 18/03/2026

230 pages

Stock

19,50 €

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Scannez le code barre 9782234098336
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