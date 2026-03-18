"Il y a des branches jusqu'au sommet du parapet, jusqu'à l'ancien chemin de ronde qui avait résisté pendant quatre siècles aux attaques de pirates. Le voilà couronné d'épines et de fleurs jaunes, humilié de ronces : ce sont les buissons de genêts qui feront tomber Terra Murata". Immacolata grandit à Procida, une île au large de Naples dominée par Terra Murata, carcasse d'une prison désaffectée. Pendant que l'île se laisse envahir par une foule de touristes venus assister à la fête de la Sagra del Mare, le père d'Imma, hôtelier influent, projette de racheter la ruine pour la réhabiliter en hôtel de luxe, au mépris de l'histoire du lieu et de l'opposition des riverains. Rien ne résiste à l'homme fort - à l'homme violent. A part sa fille - qui refuse d'obéir, rejetant le carcan de la tradition qui pèse sur elle. Tel Thésée face à son Minotaure, Imma affronte lepère tout-puissant. Mais triompher de lui, c'est aussi braver les yeux aveugles de Terra Murata, c'est briser les attaches du passé pour prendre son envol.