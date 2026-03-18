De l'Islande à la Colombie, du Japon à l'Indonésie, les volcans provoquent, sur terre et en mer, des phénomènes spectaculaires : nuées ardentes, coulées de lave, avalanches de débris, tsunamis... Ils font par ailleurs l'objet d'une grande fascination. Cet atlas explore tous ces aspects : - Définition des différents types d'éruptions et des aléas qui leur sont associés, jusqu'aux dérèglements climatiques engendrés par les plus fortes éruptions. - Prévention des risques et gestion des crises volcaniques : cartographie, surveillance, alerte et perception du danger par les populations. - Les volcans en tant que ressource et patrimoine : sols fertiles, énergie géothermale ou minéraux, mais aussi attrait touristique et caractère sacré des volcans. Cet Atlas des volcans permet, avec ses plus de 80 cartes et documents originaux, une parfaite compréhension du volcanisme et de ses interactions avec les sociétés humaines.