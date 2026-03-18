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Expressions françaises : auriez-vous le prix d'excellence ?

Line Sommant

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- Imagées, drôles ou pittoresques, littéraires ou familières, les expressions ont toujours été le sel de la langue française et sont utilisées comme autant de traits d'esprit. Ces formules trouvent leur source dans des poèmes, des chansons, des discours, dans la presse et, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. Mais attention, il ne faut pas se mélanger les pinceaux, sinon c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres ! - Saurez-vous utiliser à bon escient "peigner la girafe" ou "faire long feu" sans vous prendre les pieds dans le tapis ? Faites-vous "bonne chair" ou "bonne chère" ? "Irez-vous à Canossa" sans vous déshonorer ? - Avec plus de 200 exercices brillants et cocasses, retrouvez ou découvrez près de 400 expressions originales d'hier et d'aujourd'hui, avec les explications détaillées de chacune de ces pépites.

Par Line Sommant
Chez Larousse

|

Auteur

Line Sommant

Editeur

Larousse

Genre

Jeux

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Expressions françaises : auriez-vous le prix d'excellence ?

Line Sommant

Paru le 25/03/2026

64 pages

Larousse

6,99 €

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Scannez le code barre 9782036087293
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