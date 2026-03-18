Les Aristochats

Une histoire chaque soir de la semaine, pour un moment de lecture en compagnie des Aristochats ! - Un recueil de 7 histoires richement illustré et facile à lire, pour vivre les incroyables aventures de Marie, Toulouse et Berlioz. - Une maquette claire et efficace, avec des textes courts et rythmés. Dès 3 ans. Contient les histoires : Un petit chaton sauvage - Une calèche pour Scat Cat - Le voeu d'anniversaire - Le Café des Créatures - Le concours du meilleur biscuit - La Fantastique Course de Lapins - Le spectacle de talents