Mon allié IA - Métiers de la communication

Le mémo malin pour professionnels curieux : spécial Métiers de la communication ! 30 fiches pour comprendre comment travailler efficacement avec l'IA sans perdre en créativité ! Retrouvez : - Des exemples de prompts contextualisés - Des conseils et cas concrets issus du terrain - Des recommandations d'outils utiles et adaptés - Les principales erreurs à éviter Contient différents chapitres, dont : - Les fondamentaux de l'IA - L'IA appliquée aux métiers de la communication - L'humain face à l'IA : éthique, posture et usage raisonné - S'adapter, cultiver ses compétences et anticiper les évolutions Rédigé par Coralie Barrois, formatrice, consultante et conférencière spécialisée en intelligence artificielle et experte en stratégie de communication. Découvrez la collection "Mon Allié IA", conçue pour vous accompagner dans un monde qui évolue !