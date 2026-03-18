Mon allié IA - Métiers du marketing

Le mémo malin pour professionnels curieux : spécial Métiers du Marketing ! 30 fiches pour comprendre comment travailler efficacement avec l'IA sans perdre en créativité ! Retrouvez : - Des exemples de prompts contextualisés - Des conseils et cas concrets issus du terrain - Des recommandations d'outils utiles et adaptés - Les principales erreurs à éviter Contient différents chapitres, dont : - Les fondamentaux de l'IA - La définition de la stratégie marketing - La création de contenus - Relations clients, interface et applications - La réussite d'un projet de transformation avec l'IA Rédigé par : - Lionel Cherpin, expert en digital, data & IA et dirigeant de deux sociétés spécialisées en marketing digital (Empirik et Thot SEO). - Erwan Bagot, expert en stratégie, conception et production de contenus digitaux et cofondateur de l'agence créative Wait for it. Découvrez la collection "Mon Allié IA", conçue pour vous accompagner dans un monde qui évolue !