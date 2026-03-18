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Mon allié IA - Métiers du marketing

Lionel Cherpin, Erwan Bagot

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Le mémo malin pour professionnels curieux : spécial Métiers du Marketing ! 30 fiches pour comprendre comment travailler efficacement avec l'IA sans perdre en créativité ! Retrouvez : - Des exemples de prompts contextualisés - Des conseils et cas concrets issus du terrain - Des recommandations d'outils utiles et adaptés - Les principales erreurs à éviter Contient différents chapitres, dont : - Les fondamentaux de l'IA - La définition de la stratégie marketing - La création de contenus - Relations clients, interface et applications - La réussite d'un projet de transformation avec l'IA Rédigé par : - Lionel Cherpin, expert en digital, data & IA et dirigeant de deux sociétés spécialisées en marketing digital (Empirik et Thot SEO). - Erwan Bagot, expert en stratégie, conception et production de contenus digitaux et cofondateur de l'agence créative Wait for it. Découvrez la collection "Mon Allié IA", conçue pour vous accompagner dans un monde qui évolue !

Par Lionel Cherpin, Erwan Bagot
Chez Hachette

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Auteur

Lionel Cherpin, Erwan Bagot

Editeur

Hachette

Genre

Marketing

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Mon allié IA - Métiers du marketing

Lionel Cherpin, Erwan Bagot

Paru le 18/03/2026

63 pages

Hachette

5,95 €

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Scannez le code barre 9782017360315
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