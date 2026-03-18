Toute l'histoire du film Lilo et Stitch 2 racontée dans un bel album, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez toute l'histoire du film dans cet album carré, relié cartonné de 84 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Résumé : Lilo participe à un concours de danse hawaïenne avec Stitch. Mais lors des répétitions, l'alien est de plus en plus agressif. Son niveau de gentillesse diminue ! Lilo, qui ne comprend pas ce changement d'attitude, lui en veut. Stitch est désemparé... Vont-ils réussir à sauver leur amitié ?