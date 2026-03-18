Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Album jeunesse

Lilo et Stitch 2

Hachette, Disney

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toute l'histoire du film Lilo et Stitch 2 racontée dans un bel album, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez toute l'histoire du film dans cet album carré, relié cartonné de 84 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Résumé : Lilo participe à un concours de danse hawaïenne avec Stitch. Mais lors des répétitions, l'alien est de plus en plus agressif. Son niveau de gentillesse diminue ! Lilo, qui ne comprend pas ce changement d'attitude, lui en veut. Stitch est désemparé... Vont-ils réussir à sauver leur amitié ?

Par Hachette, Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Hachette, Disney

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lilo et Stitch 2 par Hachette, Disney

Commenter ce livre

 

Lilo et Stitch 2

Hachette, Disney

Paru le 18/03/2026

84 pages

Hachette

10,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017344186
9782017344186
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.