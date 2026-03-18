L'étranger

Jérémy a beau ne jamais avoir préparé de potion d'invisibilité, il sait parfaitement ce que ça fait de se sentir invisible. Quand on vit à La Ville, il est si facile de disparaître dans la masse. Mais le jour où ses parents l'envoient passer une semaine à la campagne, au-delà des murs protecteurs de La Ville, Jérémy découvre un monde à la fois fascinant et terrifiant. Guidé par Valda, une fille revêche originaire de l'extérieur, il va devoir affronter une nouvelle espèce de zombies qui pille les ressources et terrorise les habitants du village. Malgré leurs différences, Valda et Jérémy réussiront-ils à s'unir pour préserver leurs deux mondes et braver les préjugés ? Le roman qui te plonge dans l'univers de Minecraft ! - Un roman inédit inspiré du célèbre jeu vidéo Minecraft - Une histoire originale, indépendante des autres tomes de la série - Par l'auteur Danica Davidson, acclamée par la critique - Pour tous les fans de Minecraft et des jeux vidéo en général ! Dès 10 ans.