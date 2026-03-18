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Safari

Aurélia Bertrand

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Découvrez dans cet ouvrage la beauté des animaux sauvages saisis dans leur environnement naturel. Lions majestueux, éléphants imposants, élégantes girafes ou encore zèbres, koalas, kangourous, aigles, loups ou grands singes évoluent en toute liberté au fil de ces pages. Avec de simples crayons de couleur ou feutres, coloriez chaque case numérotée pour découvrir 100 illustrations inédites et donner vie à ces superbes animaux. Détendez-vous et laissez libre cours à votre créativité ! 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau ou feutres acryliques2 - COLORIEZ LES NUMEROS - selon le code couleur pour révéler une magnifique illustration ! 3 - CONFORTABLEMENT - profitez d'un moment de détente avec les livres de coloriage Hachette Heroes ! 100 PAGES DE COLORIAGES MYSTERES - pour des heures de divertissementGRAND FORMAT - le format 300 mm x 215 mm pour donner vie à de splendides scènes et paysages japonaisPAPIER PREMIUM - pour éviter tout débordementUN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges

Par Aurélia Bertrand
Chez Hachette

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Auteur

Aurélia Bertrand

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

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Safari

Aurélia Bertrand

Paru le 18/03/2026

128 pages

Hachette

15,95 €

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