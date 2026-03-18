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#Roman jeunesse

Prisonnières de la neige

Ariane Delrieu, Naïma Zimmermann

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Après une année de sport-études pleine de rebondissements, les héros du Haras des étoiles partent à la découverte de chevaux incroyables aux quatre coins du monde ! Ca y est, les vacances de Noël arrivent enfin ! Ariana va rejoindre Ophélie en Mongolie. Une aventure inédite les attend dans une famille nomade au coeur des steppes glacées, entre nuits sous la yourte et découverte des chevaux mongols. Mais quand le célèbre youtubeur JoVoyage arrive sur le campement pour tourner une vidéo, c'est le début des catastrophes ! Avec des pages bonus pour en savoir plus sur les chevaux ! Dès 8 ans.

Par Ariane Delrieu, Naïma Zimmermann
Chez Play Bac

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Auteur

Ariane Delrieu, Naïma Zimmermann

Editeur

Play Bac

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Prisonnières de la neige

Ariane Delrieu, Naïma Zimmermann

Paru le 18/03/2026

144 pages

Play Bac

6,99 €

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Scannez le code barre 9791070160206
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