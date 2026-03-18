Prisonnières de la neige

Après une année de sport-études pleine de rebondissements, les héros du Haras des étoiles partent à la découverte de chevaux incroyables aux quatre coins du monde ! Ca y est, les vacances de Noël arrivent enfin ! Ariana va rejoindre Ophélie en Mongolie. Une aventure inédite les attend dans une famille nomade au coeur des steppes glacées, entre nuits sous la yourte et découverte des chevaux mongols. Mais quand le célèbre youtubeur JoVoyage arrive sur le campement pour tourner une vidéo, c'est le début des catastrophes ! Avec des pages bonus pour en savoir plus sur les chevaux ! Dès 8 ans.