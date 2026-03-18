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And yet, you are so sweet Tome 11

Kujira Anan

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Maaya est passée en terminale. Hélas, la nouvelle année s'annonce mal car, contre toute attente, elle se retrouve à devoir participer à l'épreuve incontournable de la fête du sport : la course de relais ! Problème : Maaya est nulle en athlétisme et ne peut pas compter sur Chigira, qui a beaucoup à faire avant son tournoi. C'est alors qu'Azumin, un camarade de classe, propose à la jeune fille désemparée de la coacher. Mais que cache cette aide providentielle ? Ca, Maaya ne va pas tarder à le découvrir...

Par Kujira Anan
Chez Pika Edition

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Auteur

Kujira Anan

Editeur

Pika Edition

Genre

Shojo/fille

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And yet, you are so sweet Tome 11

Kujira Anan trad. Léa Le Dimma

Paru le 18/03/2026

176 pages

Pika Edition

7,20 €

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