And yet, you are so sweet Tome 11

Maaya est passée en terminale. Hélas, la nouvelle année s'annonce mal car, contre toute attente, elle se retrouve à devoir participer à l'épreuve incontournable de la fête du sport : la course de relais ! Problème : Maaya est nulle en athlétisme et ne peut pas compter sur Chigira, qui a beaucoup à faire avant son tournoi. C'est alors qu'Azumin, un camarade de classe, propose à la jeune fille désemparée de la coacher. Mais que cache cette aide providentielle ? Ca, Maaya ne va pas tarder à le découvrir...