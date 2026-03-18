Si vous trouvez ce message, merci de le transmettre immédiatement à la police. C'est une folie, mais comprenez-moi, je dois la retrouver. Ma mère. Le centre de mon univers. Je sais que l'Alliance est impliquée. Qu'il est derrière tout ça. Je n'ai plus d'autres choix puisque personne ne m'aide. J'agirai seule, même si chaque décision me rapproche un peu plus de ce point de non-retour, où l'on ne sait plus distinguer la vérité du mensonge, l'ennemi de l'allié. Mais demain, tout changera. Demain, j'infiltrerai la secte de l'homme le plus monstrueux que cette ville a porté, quitte à sacrifier tout ce qu'il me reste et me perdre moi-même. Parce qu'une chose est sûre : je la retrouverai. Quoi qu'il en coûte... Ne vous Laissez pas avoir par son sourire !