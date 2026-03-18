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Smile

Joyce Kitten

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Si vous trouvez ce message, merci de le transmettre immédiatement à la police. C'est une folie, mais comprenez-moi, je dois la retrouver. Ma mère. Le centre de mon univers. Je sais que l'Alliance est impliquée. Qu'il est derrière tout ça. Je n'ai plus d'autres choix puisque personne ne m'aide. J'agirai seule, même si chaque décision me rapproche un peu plus de ce point de non-retour, où l'on ne sait plus distinguer la vérité du mensonge, l'ennemi de l'allié. Mais demain, tout changera. Demain, j'infiltrerai la secte de l'homme le plus monstrueux que cette ville a porté, quitte à sacrifier tout ce qu'il me reste et me perdre moi-même. Parce qu'une chose est sûre : je la retrouverai. Quoi qu'il en coûte... Ne vous Laissez pas avoir par son sourire !

Par Joyce Kitten
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Joyce Kitten

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Suspense romantique

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Smile

Joyce Kitten

Paru le 18/03/2026

552 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Scannez le code barre 9791042904951
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