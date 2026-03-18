En janvier 2025, l'affaire du faux Brad Pitt fait les choux gras des médias. La victime, escroquée sur Facebook par un brouteur nigérian se faisant passer pour le célèbre acteur américain, a été extorquée de 830 000 euros. Elle n'est néanmoins pas un cas isolé... Entre 2022 et 2023, plus de 5 000 plaintes ont été déposées pour des arnaques amoureuses et les demandes d'assistance face à une escroquerie sentimentale ont augmenté de 91 %. Les escroqueries sont globalement en hausse (250 000 victimes en 2016, 410 000 en 2023), mais l'augmentation est plus forte encore concernant les abus de confiance et de faiblesse. Les escroqueries en ligne visant à voler de l'argent ont fait plus de 160 000 victimes en France en 2023. En 2024, plus de 200 000 personnes ont subi une arnaque aux sentiments en France, à l'image de l'affaire du faux Brad Pitt, qui a suscité de nombreuses moqueries. Pourtant, nul n'est à l'abri face aux techniques toujours plus inventives des brouteurs. Depuis 12 ans (5 ans sur X, ex-Twitter), Métabrouteur invente des canulars pour plonger les brouteurs dans des histoires dont ils sont les acteurs malgré eux. Des jeux de rôle, suivis par plus de 100 000 followers, qui donnent lieu à des échanges rocambolesques et hilarants et qui servent aussi - surtout - d'outil de prévention. Dans Coucou bonjour ! , vous découvrirez ainsi le meilleur des pièges de David - alias Métabrouteur - aux scénarios dignes des meilleures comédies d'Hollywood (le brouteur confondu malgré lui avec un tueur à gages, le kidnapping de la fiancée de Kendji Girac, une vente sur Leboncoin qui n'en finit pas, une romance franco-québécoise aux multiples péripéties...). Mais Métabrouteur sonne également l'alerte. Pédagogue, il vous sensibilise dans cet ouvrage à ce fléau 2. 0, vous explique comment fonctionnent les brouteurs et vous livre ses conseils contre les escroqueries en ligne. Coupons PCS, recharges Transcach, mise en confiance, scripts copiés-collés, numéro Onoff, arnaque à la nigériane, arnaque Interpol... n'auront bientôt plus de secret pour vous !