Pendant que les Quatre Fantastiques explorent la Zone Négative, Annihilus s'infiltre dans le Baxter Building et s'en prend à Alicia Masters ! Galactus a faim et mettrait bien le Monde-Trône des Skrulls à son menu ! Reed Richards et Sue Storm doivent prendre une décision cruciale concernant l'équipe. Le légendaire passage de John Byrne (Alpha Flight) sur la série Fantastic Four se poursuit avec des épisodes qui ont marqué toute une génération. Les Avengers font également leur apparition, et vous découvrirez un épisode rare tiré de la série consacrée à la Chose.