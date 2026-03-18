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#Comics

1983

John Byrne

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Pendant que les Quatre Fantastiques explorent la Zone Négative, Annihilus s'infiltre dans le Baxter Building et s'en prend à Alicia Masters ! Galactus a faim et mettrait bien le Monde-Trône des Skrulls à son menu ! Reed Richards et Sue Storm doivent prendre une décision cruciale concernant l'équipe. Le légendaire passage de John Byrne (Alpha Flight) sur la série Fantastic Four se poursuit avec des épisodes qui ont marqué toute une génération. Les Avengers font également leur apparition, et vous découvrirez un épisode rare tiré de la série consacrée à la Chose.

Par John Byrne
Chez Panini comics

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Auteur

John Byrne

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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1983

John Byrne

Paru le 18/03/2026

316 pages

Panini comics

36,00 €

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Scannez le code barre 9791039141628
9791039141628
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