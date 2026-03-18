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#Comics

Je suis le Silver Surfer

Panini Comics, Stan Lee

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Pour sauver sa planète, Norrin Radd a fait le sacrifice ultime : il est devenu le Silver Surfer, héraut de Galactus, le Dévoreur de Mondes. Investi du pouvoir cosmique et muni de sa légendaire planche d'argent, il sillonne l'espace à la recherche de mondes à offrir à son maître. Mais lorsque cette mission devient insupportable, le Silver Surfer se rebelle, conquiert son indépendance et devient l'un des plus grands héros de l'univers. Le film Les Quatre Fantastiques : Premiers pas, sorti en juillet nous a rappelé qu'un héros aussi emblématique méritait enfin son album ANTHOLOGIE ! Plongez dans la carrière de ce héros mythique grâce à une sélection d'épisodes marquants signés par les plus grands auteurs Marvel.

Par Panini Comics, Stan Lee
Chez Panini comics

|

Auteur

Panini Comics, Stan Lee

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Je suis le Silver Surfer

Panini Comics, Stan Lee trad. Laurence Bélingard

Paru le 18/03/2026

320 pages

Panini comics

27,00 €

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