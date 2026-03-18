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Le poids du sang

Paul Cleave

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Pour attraper un tueur, il faut peut-être en devenir un... La vie du shérif Cohen s'effondre : son père a accidentellement incendié la maison de retraite, sa femme est partie, et son fils mène la vie dure aux autres enfants à l'école. Lorsque Lucas Connor, un lycéen, est enlevé, Cohen y voit une occasion de remettre sa vie sur les rails : reconquérir sa femme et empocher la récompense promise pour le retour sain et sauf de Lucas. Mais, à mesure que le nombre de victimes augmente, il devient évident que Cohen devra prendre une décision irréversible... une décision aux conséquences mortelles. Thriller haletant plongeant dans les ténèbres d'une petite ville, Le poids du sang explore les liens complexes entre père et fils et raconte le dernier pari désespéré d'un homme prêt à tout pour sauver sa famille. Traduit de l'anglais (Nouvelle-Zélande) par Jean Esch A propos de l'auteur : Paul Cleave est un auteur multiprimé qui partage son temps entre la Nouvelle-Zélande, et l'Europe. Ses livres ont été traduits dans plus de vingt langues. Il a remporté à trois reprises le Ngaio Marsh Award en Nouvelle-Zélande, a reçu le prix du Roman Policier de l'année au festival de Saint-Maur en poche, et a été finaliste des prestigieux prix Edgar, Barry et Ned Kelly. Adaptée de son premier roman, Un employé modèle, écoulé à 200 000 ex en France, la série Dark City : the cleaner est disponible sur Prime Video.

Par Paul Cleave
Chez HarperCollins France

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Auteur

Paul Cleave

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romans policiers

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Le poids du sang

Paul Cleave

Paru le 18/03/2026

450 pages

HarperCollins France

22,50 €

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