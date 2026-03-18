Toxic Tome 2

Toxic, la duologie de dark romance phénomène qui bouscule les codes et flirte avec les limites de la morale. Ce roman est destiné à un public adulte et averti. Vous pensiez avoir côtoyé le mal ? Attendez de le regarder dans les yeux. Helena pensait avoir tout perdu lorsque Nass l'a bannie de Memphis. Pourtant, il lui reste une dernière carte à jouer entre les mains. Alors recueillie par Dimitri, l'ennemi juré de celui qu'elle ne peut oublier, elle conclut un pacte aussi audacieux que dangereux : s'unir à lui pour mieux détruire Nass. Mais dans ce jeu où chaque promesse cache un mensonge, la vengeance se teinte peu à peu de désir. Une seule erreur, et leur plan minutieusement ficelé pourrait s'effondrer. Car lorsque le nom de Nass Hall s'élève à nouveau parmi les ombres, Helena comprend qu'aucune bataille ne se gagne sans sacrifice.