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#Polar

Toxic Tome 2

Joyce Kitten

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Toxic, la duologie de dark romance phénomène qui bouscule les codes et flirte avec les limites de la morale. Ce roman est destiné à un public adulte et averti. Vous pensiez avoir côtoyé le mal ? Attendez de le regarder dans les yeux. Helena pensait avoir tout perdu lorsque Nass l'a bannie de Memphis. Pourtant, il lui reste une dernière carte à jouer entre les mains. Alors recueillie par Dimitri, l'ennemi juré de celui qu'elle ne peut oublier, elle conclut un pacte aussi audacieux que dangereux : s'unir à lui pour mieux détruire Nass. Mais dans ce jeu où chaque promesse cache un mensonge, la vengeance se teinte peu à peu de désir. Une seule erreur, et leur plan minutieusement ficelé pourrait s'effondrer. Car lorsque le nom de Nass Hall s'élève à nouveau parmi les ombres, Helena comprend qu'aucune bataille ne se gagne sans sacrifice.

Par Joyce Kitten
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Joyce Kitten

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Suspense romantique

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Toxic Tome 2

Joyce Kitten

Paru le 18/03/2026

377 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

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Scannez le code barre 9782755678925
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