Dong Xian partageait régulièrement l'intimité de l'empereur. Un jour, pendant la sieste, il s'assoupit sans s'en rendre compte sur la manche de l'empereur. Lorsque ce dernier voulut se lever, son amant dormait encore. Ne voulant pas le réveiller, il coupa sa manche. Voilà jusqu'où allait son amour pour lui. De cette histoire découle l'expression " la manche coupée ", devenue emblématique des relations intimes entre hommes. En la choisissant comme titre de son anthologie La manche coupée (Duanxiu pian), qui rassemble plus de cinquante récits, Wuxia Ameng inscrit son oeuvre dans cette tradition allusive. Ces histoires, qui mettent en scène des empereurs, des lettrés et des favoris parmi d'autres, offrent un panorama rare et cohérent de ce phénomène, encore tabou aujourd'hui, dans la Chine impériale.