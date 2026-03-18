Un morceau de toi

Tags, dégradation de matériel, paris illégaux, vol de voiture... Pour Gaspard, 16 ans, l'heure des comptes a sonné car son âge ne le protège plus face à la justice. Plutôt que de passer par la case " prison pour mineurs " , il entre au Bureau des Affaires non résolues, un programme de réinsertion innovant. Durant trois mois, lui et le capitaine de police Ruben Arcega tentent de résoudre un cold case de leur choix. Rebelles, tous deux s'affranchissent vite des règles. Fils de vétérinaire, Gaspard s'intéresse à 128 faits divers anciens, 128 mutilations de chevaux dans la région... tandis que dans Toulouse, trois jeunes femmes sont agressées. Toutes ces affaires seraient-elles liées ? Mais par quoi ?