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Le guide de la moto

Thomas Morsellino, Marc Cartier

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22 Grands Prix. Une saison. Tout ce qu'il faut savoir. Que vous découvriez tout juste l'adrénaline du MotoGP ou que vous viviez déjà au rythme des chronos, ce guide est votre meilleur allié pour ne rien rater d'une année qui promet d'être mouvementée. Plus qu'un simple recueil, c'est une plongée au coeur du paddock. Décryptage des enjeux, forces en présence, ambitions : tout est passé au crible. Retrouvez les fiches détaillées des 22 Grands Prix et les clés techniques pour comprendre ce qui se joue vraiment sur l'asphalte. Ne vous contentez pas de regarder les courses. Comprenez-les. Vivez-les ! Au guidon : Marc Cartier, figure de la presse moto depuis trois décennies, et Thomas Morsellino, plume de GP Racing et Moto Journal.

Par Thomas Morsellino, Marc Cartier
Chez Marabout

|

Auteur

Thomas Morsellino, Marc Cartier

Editeur

Marabout

Genre

Moto

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Le guide de la moto

Thomas Morsellino, Marc Cartier

Paru le 25/03/2026

128 pages

Marabout

13,90 €

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