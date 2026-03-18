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Economie des âges de la vie

Hippolyte d' Albis

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Aujourd'hui, en France, on rejoue la guerre des générations à la moindre occasion. Les retraités, forcément riches, égoïstes et politiquement influents, s'apprêteraient à laisser derrière eux des montagnes de dettes et de carbone. La jeunesse, évidemment sacrifiée, ferait face au chômage, serait dans l'impossibilité de se loger et cotiserait à fonds perdus pour sa retraite. Hippolyte d'Albis veut en finir avec ces clichés et revient aux faits établis par cette toute nouvelle discipline qu'est l'économie des âges de la vie. S'appuyant sur un ensemble de statistiques inédit, il montre que, globalement, le niveau de vie s'améliore de génération en génération. Non, ce n'était pas mieux avant ! Il met également au jour l'ensemble des transferts opérés entre les différents âges de la vie par la famille, l'Etat, le marché. Or le débat public ne considère qu'une partie de ces transferts, ceux de la puissance publique. En outre, la solidarité portée par l'Etat est de plus en plus tournée vers les jeunes, de moins en moins vers les plus âgés. Dès lors, il s'agit moins d'opposer les générations que de renforcer leurs liens. Comment le faire et avec quelles ressources ? C'est ce que l'auteur nous propose d'examiner. Fondée sur la démographie et les générations, une autre vision de l'économie, beaucoup plus humaine.

Par Hippolyte d' Albis
Chez Editions Odile Jacob

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Auteur

Hippolyte d' Albis

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Economie (essai)

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Economie des âges de la vie

Hippolyte d' Albis

Paru le 18/03/2026

313 pages

Editions Odile Jacob

23,90 €

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