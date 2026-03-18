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Excel (versions 2024 et Microsoft 365)

Editions ENI

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Ce livre de la collection vBook se compose d'un livre de référence sur Excel dans ses versions 2024 et Microsoft 365 pour découvrir et approfondir sa connaissance des fonctionnalités du tableur Excel et d'un approfondissement sous forme de vidéo sur la création de formules de calcul, des plus simples aux plus complexes. Livre Excel (versions 2024 et Microsoft 365) Ce guide pratique vous présente dans le détail les différentes fonctions du célèbre tableur Microsoft® Excel ; il a été rédigé avec la version 2024 d'Excel et présente également les spécificités de la version d'Excel disponible avec un abonnement Microsoft 365. Il s'adresse à toute personne désirant découvrir et approfondir l'ensemble de ses fonctionnalités... Vidéo Excel (2024 et Microsoft 365) - Apprendre à créer des formules de calcul Cette vidéo de formation est destinée à toute personne souhaitant apprendre à réaliser des calculs avec Excel. Vous verrez comment saisir des formules de calcul simples (somme, pourcentage...), utiliser les références absolues, les zones nommées et effectuer des calculs lors de copies. Vous apprendrez à réaliser des calculs complexes en utilisant les formules conditionnelles, les fonctions de texte, de dates et d'heures ainsi que les fonctions dynamiques, financières et personnalisées. Vous verrez aussi comment vérifier vos formules et utiliser les outils de simulation et d'analyse tels que le solveur, les scénarios et la consolidation de feuilles de calcul.

Par Editions ENI
Chez Editions ENI

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Editions ENI

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Excel

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Excel (versions 2024 et Microsoft 365)

Editions ENI

Paru le 18/03/2026

622 pages

Editions ENI

31,95 €

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