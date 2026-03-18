L'objectif de cet ouvrage est de décrypter les concepts avancés de la virtualisation et d'accompagner le lecteur pour maîtriser VMware vSphere 8, à travers une approche claire, méthodique, illustrée avec des schémas explicatifs et des cas d'utilisation réels. Les administrateurs systèmes, ingénieurs et architectes IT y trouveront les ressources nécessaires pour construire des infrastructures virtuelles modernes, résilientes et sécurisées avec VMware vSphere 8. Vous évoluerez progressivement en allant de l'installation d'ESXi 8 et de vCenter Server 8 à l'administration avancée des hôtes et des clusters avec vSphere Host Profile, Lifecycle Manager (vLCM) et vSphere Configuration Profiles (VCP). Cet ouvrage vous guidera dans la gestion des machines virtuelles, l'utilisation des bibliothèques de contenu et l'optimisation des ressources. Vous apprendrez à configurer les réseaux distribués et les différents types de stockage dont vSAN 8, ainsi qu'à mettre en oeuvre les fonctionnalités de haute disponibilité (HA), de tolérance aux pannes (FT) et de répartition de charges (DRS). L'auteur aborde également la sécurité dans vSphere 8 avec la gestion des certificats et les méthodes d'authentification. A l'issue du livre, le lecteur sera en mesure de déployer et administrer une infrastructure virtuelle complète avec VMware vSphere 8, aussi bien dans le cloud qu'on-premise.