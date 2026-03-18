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VMware vSphere 8

Oussama Tlili

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L'objectif de cet ouvrage est de décrypter les concepts avancés de la virtualisation et d'accompagner le lecteur pour maîtriser VMware vSphere 8, à travers une approche claire, méthodique, illustrée avec des schémas explicatifs et des cas d'utilisation réels. Les administrateurs systèmes, ingénieurs et architectes IT y trouveront les ressources nécessaires pour construire des infrastructures virtuelles modernes, résilientes et sécurisées avec VMware vSphere 8. Vous évoluerez progressivement en allant de l'installation d'ESXi 8 et de vCenter Server 8 à l'administration avancée des hôtes et des clusters avec vSphere Host Profile, Lifecycle Manager (vLCM) et vSphere Configuration Profiles (VCP). Cet ouvrage vous guidera dans la gestion des machines virtuelles, l'utilisation des bibliothèques de contenu et l'optimisation des ressources. Vous apprendrez à configurer les réseaux distribués et les différents types de stockage dont vSAN 8, ainsi qu'à mettre en oeuvre les fonctionnalités de haute disponibilité (HA), de tolérance aux pannes (FT) et de répartition de charges (DRS). L'auteur aborde également la sécurité dans vSphere 8 avec la gestion des certificats et les méthodes d'authentification. A l'issue du livre, le lecteur sera en mesure de déployer et administrer une infrastructure virtuelle complète avec VMware vSphere 8, aussi bien dans le cloud qu'on-premise.

Par Oussama Tlili
Chez Editions ENI

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Auteur

Oussama Tlili

Editeur

Editions ENI

Genre

Réseaux informatiques

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VMware vSphere 8

Oussama Tlili

Paru le 18/03/2026

446 pages

Editions ENI

39,00 €

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Scannez le code barre 9782409053351
9782409053351
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