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C'est quoi, le racisme et l'antisémitisme ?

Sophie Dussaussois, Jacques Azam, Anton Hallmann

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Un livre essentiel pour combattre le racisme et l'antisémitisme, une lutte toujours d'actualité ! "Pourquoi il y a des personnes racistes ? Qui sont les Roms ? C'est quoi, l'antisémitisme ? C'est quoi, Black Lives Matter ? Comment se souvient-on de la Shoah ? C'est qui, Nelson Mandela ? C'est qui, Martin Luther King ? " Dans ce documentaire composé de quatre chapitres, on découvre comment le racisme et l'antisémitisme sont apparus et se sont ancrés dans notre société à travers l'histoire, afin de comprendre les conséquences de la haine et apprendre comment la combattre. Discrimination raciale, apartheid, esclavage, xénophobie, racisme ordinaire, inclusion... Un lexique apporte, en fin d'ouvrage, les mots clés du racisme et de l'antisémitisme, pour cerner chaque notion. Une harmonieuse alliance de l'infographie et de la bande dessinée Cet ouvrage regroupe les bandes dessinées de Jacques Azam, mêlées aux illustrations modernes et vivantes d'Anton Hallmann, dans une maquette interactive faite de pictogrammes, de frises, de cabochons... Un documentaire relu par des spécialistes Le livre, écrit par Sophie Dussaussois, a été relu par la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme), engagée dans cette lutte depuis 1927 !

Par Sophie Dussaussois, Jacques Azam, Anton Hallmann
Chez Editions Milan

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Auteur

Sophie Dussaussois, Jacques Azam, Anton Hallmann

Editeur

Editions Milan

Genre

Société et citoyenneté

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C'est quoi, le racisme et l'antisémitisme ?

Sophie Dussaussois, Jacques Azam, Anton Hallmann

Paru le 18/03/2026

64 pages

Editions Milan

6,90 €

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Scannez le code barre 9782408058142
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