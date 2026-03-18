C'est quoi, le racisme et l'antisémitisme ?

Un livre essentiel pour combattre le racisme et l'antisémitisme, une lutte toujours d'actualité ! "Pourquoi il y a des personnes racistes ? Qui sont les Roms ? C'est quoi, l'antisémitisme ? C'est quoi, Black Lives Matter ? Comment se souvient-on de la Shoah ? C'est qui, Nelson Mandela ? C'est qui, Martin Luther King ? " Dans ce documentaire composé de quatre chapitres, on découvre comment le racisme et l'antisémitisme sont apparus et se sont ancrés dans notre société à travers l'histoire, afin de comprendre les conséquences de la haine et apprendre comment la combattre. Discrimination raciale, apartheid, esclavage, xénophobie, racisme ordinaire, inclusion... Un lexique apporte, en fin d'ouvrage, les mots clés du racisme et de l'antisémitisme, pour cerner chaque notion. Une harmonieuse alliance de l'infographie et de la bande dessinée Cet ouvrage regroupe les bandes dessinées de Jacques Azam, mêlées aux illustrations modernes et vivantes d'Anton Hallmann, dans une maquette interactive faite de pictogrammes, de frises, de cabochons... Un documentaire relu par des spécialistes Le livre, écrit par Sophie Dussaussois, a été relu par la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme), engagée dans cette lutte depuis 1927 !