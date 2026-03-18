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Teacher in the destruction classroom Tome 5

Kina Kobayashi

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Son objectif : les éliminer... ou les remettre dans le droit chemin ? La classe 2-D est toujours au centre de l'attention, en raison du nombre de cancres qu'elle abrite et de leurs piètres résultats. Les méthodes d'enseignement de l'école Orion semblent d'ailleurs être remises en cause par le responsable des deuxième année, Julios Anon, qui tente de corrompre Solo. Mais ce dernier, tueur à gages infiltré au sein de l'établissement, est déterminé à protéger sa couverture. Et pour mener à bien la mission qui lui a été confiée par le Bureau de la magie (empêcher ses élèves de devenir des magiciens maléfiques capables de détruire le monde), il doit mettre la main sur le registre de la classe pour en savoir plus sur eux. Sauf que la bibliothèque pourrait bien se révéler être un piège magique... Un zeste de GTO, une pincée d'Assassination Classroom, mélangez le tout à la sauce Harry Potter : la formule magique d'un shônen énergique et réjouissant !

Par Kina Kobayashi
Chez Nobi Nobi

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Auteur

Kina Kobayashi

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shonen/garçon

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Teacher in the destruction classroom Tome 5

Kina Kobayashi trad. Teddy Dumont

Paru le 18/03/2026

192 pages

Nobi Nobi

7,50 €

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Scannez le code barre 9782384966073
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