Unsung Hero Tome 1

Ichirô Gomen, jeune producteur fougueux de la maison de disques Gaia, vient de perdre un contrat à cause de son inexpérience. Déterminé à faire éclore un nouveau talent et à lui transmettre ses rêves de gloire, il continue d'apprendre les ficelles du métier malgré les échecs. Sa vie est bouleversée lorsqu'il découvre la voix magnifique de Jam Hiiragi, jouant devant un groupe de sans-abri. Il se met à en tête de révéler ce prodige au monde entier mais pour cela, il va falloir affronter les dures réalités liées à l'industrie de la musique... ainsi que le caractère bien trempé de la jeune fille ! Une plongée captivante dans le monde de la musique, où le talent et la persévérance sont mis à rude épreuve.