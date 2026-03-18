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#Manga

Deep 3 Tome 11

Mitsuhiro Mizuno, Ryôsuke Tobimatsu

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Damian et les Red Pirates jouent leur qualification pour le prestigieux tournoi de la NCAO lors d'un combat effréné contre la redoutable équipe de l'université de Witch Forest. Alors que les deux formations sont au coude-à-coude, Allen Hatano, l'ailier impulsif, vacille face à des adversaires parfaitement calmes. Ses vieux démons refont surface, et menacent tous ses efforts et ceux de Damian pour atteindre le sommet du basketball américain. Arrivera-t-il à les surmonter ? Quant au reste de l'équipe, parviendra-t-elle à accéder au tournoi de la NCAO ? ! "Les meilleurs mangas de sport sont ceux qui vont au-delà du sport, parlant des enjeux, des entraînements mais aussi de l'état d'esprit des différents sportifs. Deep 3 est de ceux-là". L'Avis des bulles

Par Mitsuhiro Mizuno, Ryôsuke Tobimatsu
Chez Mangetsu

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Auteur

Mitsuhiro Mizuno, Ryôsuke Tobimatsu

Editeur

Mangetsu

Genre

Shonen/garçon

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Deep 3 Tome 11

Mitsuhiro Mizuno, Ryôsuke Tobimatsu trad. François Boulanger

Paru le 18/03/2026

208 pages

Mangetsu

7,95 €

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