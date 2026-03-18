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Douze ans auprès d'Hitler

Albert Zoller, Christa Schroeder

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Pendant douze ans, Christa Schroeder a été la secrétaire d'Hitler. Mobilisée vingt-quatre heures sur vingt-quatre à partir de 1933, elle l'a suivi à Berlin, dans ses quartiers généraux de campagne, au chalet du Berghof à Berchtesgaden ou dans la " tanière du loup " en Prusse-Orientale. En 1945, internée au camp d'Augsbourg, elle est interrogée par l'officier français Albert Zoller. Face à lui, elle livre un témoignage empreint d'ambiguïté, se montrant tiraillée entre l'admiration pour son " chef " et la lucidité sur l'homme qu'elle a vu devenir pendant la guerre un monstre sans scrupules, mégalomane et paranoïaque. Son portrait d'Hitler révèle les facettes multiples du personnage : homme galant, féru de musique et de peinture, à la mémoire prodigieuse ; mais aussi tyran obsédé par le contrôle de son entourage, en proie aux insomnies et sous l'emprise des médicaments durant ses derniers mois, suscitant même la " pitié " . On peut certes s'interroger sur la posture d'une femme en attente de jugement, qui met en avant - pour se dédouaner ? - son ignorance des atrocités du Troisième Reich. Mais l'Histoire ici racontée, vue " par le trou de la serrure " , fait de son témoignage, parfois choquant dans sa tonalité, un document saisissant sur l'évolution d'Hitler et de sa "cour" jusqu'aux derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Préface de Claire Aslangul-Rallo, normalienne agrégée d'allemand, diplômée de l'IEP de Paris, maître de conférences en civilisation allemande à Sorbonne-Université (Laboratoire SIRICE). Auteure de nombreux articles sur la propagande et l'iconographie des conflits et des dictatures (nazisme, RDA), elle a récemment codirigé l'ouvrage La presse et ses images. Sources - réseaux - imaginaires - méthodes (Berlin, Peter Lang, 2022).

Par Albert Zoller, Christa Schroeder
Chez Nouveau monde Editions

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Auteur

Albert Zoller, Christa Schroeder

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

ouvrages généraux

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Douze ans auprès d'Hitler

Albert Zoller, Christa Schroeder

Paru le 18/03/2026

231 pages

Nouveau monde Editions

8,90 €

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9782380947823
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