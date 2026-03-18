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Meurtre à Enderley Hall

Helena Dixon

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Une escapade à la campagne... qui tourne au drame. Eté 1933. A la faveur d'une révélation familiale, Kitty Underhay boucle son sac et entraîne avec elle Alice, la fidèle employée du Dolphin - peu coutumière des séjours dans les grandes demeures aristocratiques. Direction le somptueux Enderley Hall, où l'attendent une tante, un oncle, une cousine... et toute une galerie d'invités aussi charmants qu'énigmatiques. Mais lorsque la vieille Nanny Thoms est retrouvée morte au bas de l'escalier, peu après la disparition de documents sensibles, le séjour prend une tournure autrement plus sombre. Les empreintes boueuses laissées par Muffy - la petite chienne aussi intrépide qu'indisciplinée - sur l'ourlet de la robe de Kitty deviennent soudain bien insignifiantes. Kitty fait alors appel à l'ex-capitaine Matthew Bryant. Ensemble, ils se lancent dans une enquête aussi périlleuse qu'élégante. Car à Enderley Hall, chacun semble avoir quelque chose à cacher... Parmi les invités, qui avait intérêt à faire disparaître ces documents ? Et surtout, qui est vraiment en sécurité à Enderley Hall ? Un whodunit délicieusement british, dans la grande tradition d'Agatha Christie, où l'on retrouve avec plaisir le duo formé par Kitty et Matt. Chaque enquête peut se lire indépendamment... mais le charme de la série réside dans leurs retrouvailles. Traduit de l'anglais par Isabelle Leblond

Par Helena Dixon
Chez Talent sport

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Auteur

Helena Dixon

Editeur

Talent sport

Genre

Romans policiers

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Meurtre à Enderley Hall

Helena Dixon trad. Isabelle Leblond

Paru le 18/03/2026

320 pages

Talent sport

14,90 €

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