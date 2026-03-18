Le rite hanafite est la plus ancienne des quatre grandes écoles religieuses de l'islam. C'est le plus répandu en France et dans le Maghreb. Le présent ouvrage en répertorie les principaux éléments essentiels à la pratique religieuse. La particularité de ce court traité de jurisprudence du shaykh Nâbalsî, qui traite des cinq piliers de l'islam, est qu'il est destiné aux enfants et permet de mettre à la portée des plus jeunes (mais aussi des adultes qui peuvent en avoir besoin) l'enseignement des principes fondamentaux de la religion musulmane. Ses vers, publiés aussi en arabe, serviront à faciliter la mémorisation des éléments essentiels de la pratique de ces cinq piliers (la profession de foi, la prière, l'aumône rituelle, le pèlerinage et le jeûne obligatoire, mais aussi l'ablution et le lavage rituel, indispensable pour la pratique valide de la plupart des rites) selon le rituel hanafite. Cet ouvrage permet aussi de découvrir que Nabulsi était un poète très subtil en plus d'être un excellent théologien et un grand maître spirituel. Ce livre rappelle également les points essentiels de l'enseignement de l'islam classique concernant la théologie, les prophètes, les compagnons. L'ensemble est enrichi d'annotations et certains chapitres d'introduction du traducteur, H. Redouane, qui facilitent l'approche au lecteur non musulman. Par cette présentation, ce livre devient un véritable guide sur comment pratiquer l'islam selon le rite hanafite qui renseignera le non-musulman curieux des pratiques religieuses et sera, dans le même temps, utile à tout musulman quel que soit son âge et pourra lui servir leur vie durant. L'ouvrage est préfacé par Abdallâh Penot.