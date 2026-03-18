La bête humaine

Jacques, sans se retourner, de sa main droite, tâtonnante en arrière, avait pris le couteau. Il fixait sur Séverine ses yeux fous, il n'avait plus que le besoin de la jeter morte sur son dos. La porte d'épouvante s'ouvrait sur ce gouffre noir du sexe, l'amour jusque dans la mort, détruire pour posséder davantage. " Jacques, Jacques... Moi, mon Dieu ! Pourquoi ? Pourquoi ? " Et il abattit le poing, et le couteau lui cloua la question dans la gorge. Avait-elle crié ? il ne le sut jamais. A cette seconde passait l'express de Paris, si violent, si rapide que le plancher en trembla ; et elle était morte, comme foudroyée dans cette tempête.