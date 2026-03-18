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#Roman francophone

La bête humaine

Emile Zola

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Jacques, sans se retourner, de sa main droite, tâtonnante en arrière, avait pris le couteau. Il fixait sur Séverine ses yeux fous, il n'avait plus que le besoin de la jeter morte sur son dos. La porte d'épouvante s'ouvrait sur ce gouffre noir du sexe, l'amour jusque dans la mort, détruire pour posséder davantage. " Jacques, Jacques... Moi, mon Dieu ! Pourquoi ? Pourquoi ? " Et il abattit le poing, et le couteau lui cloua la question dans la gorge. Avait-elle crié ? il ne le sut jamais. A cette seconde passait l'express de Paris, si violent, si rapide que le plancher en trembla ; et elle était morte, comme foudroyée dans cette tempête.

Par Emile Zola
Chez Gallmeister

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Auteur

Emile Zola

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature française

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La bête humaine

Emile Zola

Paru le 18/03/2026

502 pages

Gallmeister

35,00 €

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Scannez le code barre 9782351789643
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