Mon week-end rando clé en main Charente Périgord Limousin

Des châteaux de Dordogne aux vignes de Saint-Emilion, en passant par le causse corrézien ou Collonges-la-Rouge, 15 destinations pour des week-ends inoubliables en pleine nature. Nul besoin de passer des heures sur Internet pour trouver la bonne destination et des balades et randonnées adaptées à vos envies. Avec les guides de cette nouvelle collection, tout vous est fourni " clé en main " ! Mon week-end rando clé en main en Nouvelle-Aquitaine Nord, ce sont : - 15 destinations de rêve pour se ressourcer en pleine nature - Plus de 70 balades et randonnées - 4 à 5 par destination - et de nombreuses variantes accessibles au plus grand nombre - Les traces gps téléchargeables - Et toutes les infos pour des week-ends réussis : - Une sélection d'hébergements - D'autres expériences outdoor - Des suggestions d'autres balades alentour - Diverses infos patrimoniales - Les astuces rando Les destinations : Vallée de la Dordogne - Beynac - Vallée de l'Homme - Montignac - Bergerac - Monbazillac - Vallée de l'Auvézère - Hautefort - Causse corrézien - Chasteaux - Collonges-la-Rouge - Turenne - Gorges de la Vézère - Le Saillant - Vassivière - Vallée des Peintres - Crozant - Monts d'Ambazac - Limoges - Cognac - Jarnac - Angoulême - Saint-Emilion - La Réole