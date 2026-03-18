Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Beaux livres

Mon week-end rando clé en main Charente Périgord Limousin

Hervé Thro

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Des châteaux de Dordogne aux vignes de Saint-Emilion, en passant par le causse corrézien ou Collonges-la-Rouge, 15 destinations pour des week-ends inoubliables en pleine nature. Nul besoin de passer des heures sur Internet pour trouver la bonne destination et des balades et randonnées adaptées à vos envies. Avec les guides de cette nouvelle collection, tout vous est fourni " clé en main " ! Mon week-end rando clé en main en Nouvelle-Aquitaine Nord, ce sont : - 15 destinations de rêve pour se ressourcer en pleine nature - Plus de 70 balades et randonnées - 4 à 5 par destination - et de nombreuses variantes accessibles au plus grand nombre - Les traces gps téléchargeables - Et toutes les infos pour des week-ends réussis : - Une sélection d'hébergements - D'autres expériences outdoor - Des suggestions d'autres balades alentour - Diverses infos patrimoniales - Les astuces rando Les destinations : Vallée de la Dordogne - Beynac - Vallée de l'Homme - Montignac - Bergerac - Monbazillac - Vallée de l'Auvézère - Hautefort - Causse corrézien - Chasteaux - Collonges-la-Rouge - Turenne - Gorges de la Vézère - Le Saillant - Vassivière - Vallée des Peintres - Crozant - Monts d'Ambazac - Limoges - Cognac - Jarnac - Angoulême - Saint-Emilion - La Réole

Par Hervé Thro
Chez Glénat

|

Auteur

Hervé Thro

Editeur

Glénat

Genre

Poitou-Charentes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon week-end rando clé en main Charente Périgord Limousin par Hervé Thro

Commenter ce livre

 

Mon week-end rando clé en main Charente Périgord Limousin

Hervé Thro

Paru le 18/03/2026

168 pages

Glénat

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344071878
9782344071878
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.