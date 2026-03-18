Mon week-end rando clé en main Bretagne

De Cancale au golfe du Morbihan, en passant par la côte de Granit Rose et la presqu'île de Crozon, 15 destinations pour des week-ends inoubliables en pleine nature. Nul besoin de passer des heures sur Internet pour trouver la bonne destination et des balades et randonnées adaptées à vos envies. Avec les guides de cette nouvelle collection, tout vous est fourni " clé en main " ! Mon week-end rando clé en main en Bretagne, ce sont : - 15 destinations de rêve pour se ressourcer en pleine nature - Plus de 70 balades et randonnées - 4 à 5 par destination - et de nombreuses variantes accessibles au plus grand nombre - Les traces gps téléchargeables - Et toutes les infos pour des week-ends réussis : - Une sélection d'hébergements - D'autres expériences outdoor - Des suggestions d'autres balades alentour - Des découvertes patrimoniales - Les astuces rando Les destinations : Cancale - Saint-Malo - Côte de Granit Rose - L'île Grande - Perros-Guirec - Lac de Guerlédan - Gouarec- Mûr de Bretagne - Brocéliande - Paimpont - Plouguerneau - Brest - Pont-l'Abbé - Presqu'île de Crozon - Pointe du Raz - Cap Sizun - Plogoff - Bénodet - Pont-Aven - Presqu'île de Quiberon - Golfe du Morbihan - Vannes - Presqu'île de Rhuys - Sarzeau - La Roche-Bernard