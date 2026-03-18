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#Roman francophone

La garçonne

Victor Margueritte

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Si les femmes ont commencé à se couper les cheveux "à la garçonne", c'est grâce à ce roman de 1922 qui fut le plus grand best- seller des Années folles. Son héroïne, Monique Lerbier, est heureuse : elle épousera bientôt l'homme qu'elle aime. Un soir, pourtant, elle le surprend en compagnie de sa maîtresse. Humiliée, elle se venge avec le premier venu, puis, au lieu de rentrer dans le rang comme ses parents le lui intiment, elle décide de prendre en main son destin et ses amours. Avec gourmandise, curieuse de tout, Monique va alors multiplier les expériences émancipatrices, avec des femmes comme avec les hommes qu'elle ravale au rang de simples reproducteurs ou de "belles machines à plaisir"...

Par Victor Margueritte
Chez Payot

|

Auteur

Victor Margueritte

Editeur

Payot

Genre

Littérature française

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La garçonne

Victor Margueritte

Paru le 18/03/2026

320 pages

Payot

9,50 €

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